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Meslek lisesinde, Teknoloji ve Tasarım öğretmenine koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında geçici olarak görevlendirilen Teknoloji ve Tasarım öğretmenine koordinatörlük görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 17:10, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 12:43
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Meslek lisesinde, Teknoloji ve Tasarım öğretmenine koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Bilindiği üzere; mesleki ve teknik eğilim kuramlarında eğitim ve öğretimi yapılan meslek alanlarında görev yapan öğretmenler, atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilmektedir.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğilim ve öğretimi yapılım meslek alanları öğretim programları arasında Teknoloji ve Tasarım öğretim programı yer almamaktadır. Dolayısıyla. Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitimi yapılan meslek alanı derslerini okutmak üzere atanmadığından atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilmesi de mümkün görülmemektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğilim Müdürlüğünün 23.12.2021 tarih ve 39637082 sayılı görüş yazısında; "Teknoloji ve Tasarım öğretmeninin atama alanının atölye ve laboratuvar öğretmenliği olmaması sebebiyle koordinatörlük görevi verilmemesi ve adı geçenin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında yapılan geçici görevlendirmenin de iptal edilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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