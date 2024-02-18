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'Yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlayacağız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da maden bölgesindeki son durumu aktardı. Yerlikaya "Jeolojik radar, sürekli oluşabilecek toprak kaymalarını kontrol ediyor. En büyük temennimiz yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlamak" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 22:26, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 22:28
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'Yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlayacağız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında çalışmalarla ilgili son durumu aktardı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar kazanın olduğu günden bu yana gece gündüz demeden devam ediyor. 2700 üzerinde insan gücümüz var. 800 üzerinde aracımız var. İnsan gücümüzün 500'ü AFAD personeli. Her şeyin başı iş sağlığı ve güvenliği. Her bakanlık kendi görevini yapıyor. Adalet Bakanlığı adli soruşturma sürecini yürütüyor. DSİ, 5 milyon metreküplük Sabırlı Deresi alanında kayan toprakla bir araya gelmemesi için çalışma yürütüyor.

YENİ BİR KAYMA YAŞANMADAN ARAMALARI TAMAMLAYACAĞIZ

Jeolojik radar, sürekli oluşabilecek toprak kaymalarını kontrol ediyor. En büyük temennimiz yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlamak. İlk andan itibaren ailelerine verdiğimiz açıklamalarda 9 canımıza sağ salim ulaşmak istediğimizi söylemiştik.

9 CANIMIZA ULAŞCAĞIMIZDA ÜMİTVARIZ

İlk günde ümit var bir cümle kurmuştuk. Neydi bu. 5 arkadaşımız bir konteyner içinde, bir arkadaşımız ocağa düşen kamyonun içinde, küçük bir su alanında ise 3 işçi kardeşimizin olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce 9 canımıza ulaşmak istiyoruz. Tek bir niyetimiz var sizler aracılığıyla doğru bilgiyi milletimize aktarmak. Buradan duyulmayan bir şeye lütfen değer vermesinler. Gereksiz yere tartışma konusu olmasın."

FİRARİ ŞÜPHELİ VAR MI?

Firari şüpheli olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Bakan Yerlikaya, "Şu an için bilgim yok. En son bilgileri Adalet Bakanlığı da paylaşım yapıyor." şeklinde cevap verdi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca siyanürlü bir toprağın herhangi bir nehre bulaşmadığını söyledi.

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