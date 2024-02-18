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Üsküdar'da lüks rezidansın otoparkında yangın

İstanbul Üsküdar'da bir rezidansın otoparkındaki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 22:41, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 22:52
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Üsküdar'da lüks rezidansın otoparkında yangın

Acıbadem Mahallesi'ndeki rezidansın eksi dördüncü katındaki otoparkta bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Personel yangına müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın otomobilde hasar oluşturdu.

Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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