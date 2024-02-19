19 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/09.45)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.
(Ankara/15.00)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti ve MHP seçim koordinasyon merkezleri ile esnafı ziyaret edecek, iş insanlarıyla bir araya gelecek.
(Elazığ/17.30-19.00)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları kura çekilişine katılacak, Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nı ziyaret edecek, depremde hasar alan bölgede incelemelerde bulunacak.
(Osmaniye/16.00-18.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin iş gücü ile 2022 yılına ilişkin nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp 9 işçinin bulunması için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
(Erzincan)
2- "Batuhan A" adlı kargo gemisinin Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolan mürettebattan 5 kişiyi arama çalışmaları izleniyor.
(Bursa)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor müsabakasıyla sona erecek.
(Ankara/20.00)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, BOTAŞ-Bursa Uludağ Basketbol maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/18.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına Bahçelievler Belediyespor-Rize Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Tekirdağ Süleymanpaşa-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Giresun/14.00/Tekirdağ/15.00)
6- Avrupa Halter Şampiyonası'na Bulgaristan'da sürüyor; erkekler 109 kiloda Onur Demirci ve Muhammed Emin Burun ile kadınlar 87 kiloda Büşra Çan, podyuma çıkacak.
(Sofya)