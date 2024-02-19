Türk dizilerine yoğun ilgi: 170'ten fazla ülkede 750 milyon kişiye ulaştı

Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye standının da bulunduğu Avrupa Film Pazarı'nı (EFM) ziyaret etti.

Mumcu, Berlinale'nin ve Avrupa Film Pazarı'nın dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.

"Bakanlığımız destekli sinema filmleri ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor"

Tüm dünyanın takip ettiği ve binlerce sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu organizasyonda yer almanın ve Türk sinemasını ve Türkiye'yi burada başarıyla temsil etmenin önemini vurgulayan Mumcu, şöyle konuştu:

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Daha önce Berlinale'de büyük ödül olan Altın Ayı dahil birçok ödül kazanmıştık. Bakanlığımız destekli sinema filmleri Berlin, Cannes, Venedik, Toronto, Tokyo gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Biz de bunu çok önemsiyoruz ve hem film üretiminin hem de uluslararası temsiliyetin artırılması için desteklerimizi sürdürüyoruz."

"Türk dizileri 170'ten fazla ülkede yayımlanıyor"

Mumcu, festival kapsamında açılan Türkiye standında Türk filmlerini yabancı sektör temsilcilerinin beğenisine sunduklarını aktararak, "Sinemacılarımızın ortak yapım ve diğer iş birliği görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu görüşmeler yeni ortak yapımların ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için çok önemli. Ayrıca burada filmlerimizin yurt dışı satışı geçekleşiyor ve bu da bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türk dizilerinin dünyanın dört tarafında izlendiğine işaret eden Mumcu, "Dizilerimiz bugün Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayımlanıyor ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşıyor. Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türk dizileri satıldığı bölgelerde Türkiye'nin, Türk kültürünün tanıtılması anlamında büyük bir etkiye sahip" değerlendirmesinde bulundu.

"2025 yılında İstanbul'da bir "Dizi ve TV içerik Fuarı" düzenleyeceğiz"

Dizilerin Türkiye'nin dünya nezdindeki bilinirliğine de önemli katkı sağladığını belirten Mumcu, "Dolayısıyla biz de etkisi böylesine büyük olan dizi sektörümüz ile işbirliğinde önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Dünyanın en önemli dizi ve içerik fuarları arasında yer alan MIPCOM, MIPTV, ATF Singapur, Content Amerika ve Dubai Dizi ve İçerik Fuarı gibi etkinliklerde ülke standı açılmasına destek veriyoruz ve dizilerimizi tüm dünyaya sunuyoruz" dedi.

Mumcu, bunun yanında dizi içeriği alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de bu konuda bir fuar yapılması gerektiği düşüncesiyle çalışmalara başladıkları bilgisini paylaşarak, "İnşallah 2025 yılında İstanbul'da bir Dizi ve TV içerik Fuarı düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun alanındaki en önemli etkinliklerden birisi olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçen yıla göre yüzde 30 artışla 40 milyon izleyiciyi aşacağımızı öngörüyoruz"

Sinema salonlarının salgın sürecinde uzun süre kapılarını kapatmak zorunda kaldığını ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de izleyici sayısında büyük düşüş yaşandığını anımsatan Mumcu, "Bu süreçte salonlarımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla sinema salonlarına 32 milyon TL destek sağladık. Bunun yanında yüzde 10 oranındaki 'Eğlence Vergisini' Hazine ve Maliye Bakanlığımız işbirliğinde yüzde 0'a indirdik ve bu sayede 2023 yılında sektöre 278 milyon TL destek sağlamış olduk" dedi.

Mumcu, bunun yanında sinema izleyici sayısının artırılması amacıyla bir mevzuat değişikliğine gittiklerine ve iki yeni indirimli bilet türü ihdas ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

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Bu sayede özel kurumların indirimli bilet almasının önünü açtık. Bu düzenlemenin 2024 yılı izleyici sayısına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Sinema sektörümüz bu yıla çok iyi başladı. İzleyici sayısı, Şubat 2024 tarihi itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi. 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 30 artışla 40 milyon izleyiciyi aşacağımızı öngörüyoruz. İnşallah sektörümüzle birlikte güzel bir yıl geçireceğiz."

"Önümüzdeki dönemde çok sayıda yapımı Türkiye'de ağırlayacağız"

Bakan Yardımcısı Mumcu, Berlinale kapsamında yabancı film yapımlarının Türkiye'de çekilmesi ile ilgili çalışmalara da değinerek, Türkiye'nin zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle baştan başa doğal plato özelliğine sahip olduğunu vurguladı.

Mumcu, şunları kaydetti:

"300'e varan güneşli gün sayısı, çeşitli çekim mekanları, rekabetçi fiyat avantajı, gelişmiş teknik altyapısı, tecrübeli ve nitelikli işgücü ve teşvik sistemiyle film yapımcılarına çok önemli avantajlar sunuyor. Biz de bu avantajların yanında ülkemizin rekabet gücünü artırmak amacıyla ülkemizde film çekecek olan yabancı film yapımcılarının Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarını iade alabileceği 'Yabancı Film Yapım Desteği'ni hayata geçirdik."

Guy Ritchie, Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett, Henry Cavill, Salman Khan gibi dünya starlarının yer aldığı çok önemli yapımların Türkiye'de çekildiğine dikkati çeken Mumcu, "Çok sayıda Hollywood filmi çekimlerini ülkemizde geçekleştirmek istiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok sayıda yapımı Türkiye'de ağırlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan, Mumcu, festival kapsamında düzenlenen ve uluslararası film ve medya endüstrilerinden yaklaşık 10 bin temsilcinin bir araya geldiği EFM direktörü Dennis Ruh ile uluslararası alandaki işbirliği olanakları ve gelecek dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.