'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
'Yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlayacağız'
'Yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlayacağız'
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk
Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk
'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'
'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor

30 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren Türk İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi gündemde. Bazı mesleklerdeki 48 saatlik çalışma süreleri azaltılacak, yüzde 25, yüzde 50 gibi mesai ücretlerinde de birlik sağlanacak

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 07:32, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 07:29
Yazdır
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor

Türkiye Gazetesi'nden Emra Özcan'ın haberine göre

Türk İş Kanunu'nda değişiklik için düğmeye basıldı. Edinilen bilgiye göre hükümet, 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren kanunda yapacağı değişiklikle, ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık tatilden esnek çalışmaya kadar birçok konuda çalışanı merkeze alan düzenlemeler yapacak. Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayar gelecek. İş kanununda haftalık 45 saat olan çalışma saatinin 40 saate indirilmesi gündemde. Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de azaltılacak. Yeni düzenleme çalışan odaklı olacak. Çalışan güçlendirilecek, dağınık mevzuat bir arada toplanacak. Fazla çalışma ücretlerine ilişkin katsayının bir yerde yüzde 50, bir başka yerde yüzde 25 olması gibi dağınıklıklar giderilecek.

BASIN VE DENİZ KANUNU DEĞİŞECEK

Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. 2003 tarihli İş Kanunu, 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu'nda değişiklikler yapılacak. Türk İş Kanunu'nda haftalık çalışma saati 45 iken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nda haftalık çalışma saatleri 48 saat. Basın İş Kanunu'na tabii olanlar işe iade davaları açabiliyor ancak Deniz İş Kanunu'na tabii olanların böyle bir hakkı bulunmuyor. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Düzenlemelerde yeni hak kategorileri geliştirilecek. Mevcut haklar korunacak. Hükümet kaynakları, çalışan haklarının düzenlenip gelişmesinin işletmeleri de güçlendireceğini ifade ediyor.

HEM ÇALIŞAN HEM İŞLETME GÜÇLENECEK

Konu hakkında konuşan hükümet kaynakları yapılan çalışmada merkeze çalışanın konulacağını, bu sayede işletmelerin de güçlenip gelişeceğini ifade ediyor. Hükümet kaynakları "Çalışan güçlendirilirse işletme gelişir, işveren gelişir. Çalışan güçlendirilmiyorsa, istediğiniz kadar yasal düzenleme yapın, işletmeyi değiştirin, ilerleme kaydedilmiyor. Yapılacak düzenlemelerde, çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin yeni hükümler konulacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz" demişti. Muhalefet de haftalık çalışma saatinin 37,5 saate düşürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber