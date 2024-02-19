Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Kayseri'de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 07:53, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 07:47
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 265,41 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.