11 tonluk uydu Dünya'ya düşecek

'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
'Yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlayacağız'
'Yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlayacağız'
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk
Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk
'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'
'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Ana sayfaHaberler Yaşam

11 tonluk uydu Dünya'ya düşecek

Avrupa Uzay Ajansı'nın 29 yıl önce uzaya gönderdiği uydu, yakıtının bitmesinin ardından Dünya'ya doğru düşüşe geçti. Uzmanlar uydunun Dünya'ya düşecek parçalarından endişeli.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 08:19, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 08:21
Yazdır
11 tonluk uydu Dünya'ya düşecek

Türkiye Gazetesi'nden Mehmet Emin Arvas'ın haberine göre

Avrupa Uzay Ajansı'nın 1995'te fırlatılan ERS-2 uydusu 10 yıl önce devre dışı bırakıldı.

Yakıtı biten 11 tonluk uydunun kontrolsüz bir şekilde Dünya atmosferine girmesi bekleniyor.

Uydunun nereye düşeceği ise belli değil.

ERS-2'nin Dünya'ya 19 Şubat saat 01.26'da çarpacağı tahmin ediliyordu.

DÜNYA'YA DOĞRU HIZLA İLERLİYOR

Avustralya şirketi HEO tarafından çekilen ürkütücü görüntülerde, ERS-2'nin Dünya'ya doğru hızla ilerlediği görülüyordu.

Uzmanlar uydunun büyük ihtimalle atmosfere girerken parçalanacağını ve yere çarpmadan yanacağını söylüyor.

Ancak yanmayan küçük parçaların yere düşmesi ve insanlara zarar vermesi de ihtimal dahilinde.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber