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9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-3" operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 08:25, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 10:43
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9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin'de "Bozdoğan-3" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon, Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 123 tim, 1628 jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi

Yerlikaya, "Bozdoğan-3" Operasyonlarına ilişkin şu bilgileri de paylaştı:

"Silopi, Şırnak merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 910 anti-tank mühimmatı, 910 adet rpg-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kg patlayıcı maddesi, zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmatı, havan mühimmatı, LMGK makineli tüfeği, 2 adet mg-3 makineli tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, g-3 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 54 adet role, 25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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