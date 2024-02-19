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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk resmi ziyaret için Türkiye'de

Azerbaycan'daki seçim zaferi sonrası geleneği bozmayan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk resmi ziyareti için Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ikili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacak. Ardından Erdoğan, Aliyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 09:26, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 09:24
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk resmi ziyaret için Türkiye'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için dün akşam Türkiye'ye geldi. Böylelikle gelenek bozulmamış oldu. Bir Türk devlet yöneticisi seçim sonrası ilk ziyaretini yine bir Türk devletine yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

ERDOĞAN, ALİYEV ONURUNA YEMEK VERECEK

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Erdoğan, Aliyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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