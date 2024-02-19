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Van'da terör soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 09:52, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 09:42
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Van'da terör soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 12-18 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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