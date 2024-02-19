ÖSYM ile MEB, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı
ÖSYM ile MEB, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Eğitim

ÖSYM ile MEB, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanacak sorularda, ÖSYM ve Bakanlıkta görevli alan uzmanlarının birlikte çalışma programının hayata geçirildiğini belirterek, sınavlara hazırlıkta öğrencilerin ders kitaplarını ana kaynak olarak kullanmasını tavsiye etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 11:16, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:12
Yazdır
ÖSYM ile MEB, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı

Genel Müdür Bülbül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına yönelik yayımlanan örnek soruların içeriğine ve YKS kapsamına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

LGS merkezi sınavının 2 Haziran 2024'te yapılacağını hatırlatan Bülbül, sınava hazırlanan öğrencilere kılavuzluk etmesi amacıyla Bakanlıkça örnek sorular hazırlandığını kaydetti.

Soruları hazırlarken kullanılan en önemli kaynağın ders kitapları olduğunu vurgulayan Bülbül, yayımlanan örnek sorularla birlikte bunların ders kitaplarındaki karşılıkları olan benzer soru ve etkinlik örneklerini de paylaştıklarını ifade etti.

Kemal Bülbül, eğitim-öğretim sürecinin asıl amacının öğrenciyi hayata hazırlamak olduğunu belirterek, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin de bu doğrultuda düşünülmesi gerektiğine işaret etti.

LGS ve YKS gibi sınavlarda öğrencinin öğrenme çıktıları belirlenirken eğitim-öğretim faaliyetlerinin ana kaynağı olan ders kitaplarının kullanıldığını dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

"Öğrencilere, sınavlara hazırlık noktasında yardımcı kaynak tavsiye edilmemesi gerektiğinin ifade edilmesindeki temel unsur budur. Ders kitapları, öğrencinin gerçek hayatla bağ kurmasını sağlarken içerikte yer alan etkinlik ve örneklerle öğrencilerin konuları derinlemesine anlamalarını ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini desteklemektedir. Ders kitaplarının hazırlanması ile değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılan kriterlere ve incelenme aşamalarına dikkat edildiğinde ise ders kitaplarının esas kaynak olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ders kitapları, bütün öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığı için başka bir kaynağa ihtiyaç duyulmadan sınavlara hazırlık yapılabilir. Öğrenciler, ders kitaplarındaki kazanımların edinilmesini sağlayacak etkinlik, örnek ve soruları anlayarak yaparlarsa günlük hayatlarında karşılaşacakları problem durumlarını daha kolay çözeceklerdir. Ayrıca bu durum onların sınavlara hazırlık süreçlerini de olumlu yönde etkileyecektir."

- YKS soru havuzu için ortak çalışma

Bülbül, her yıl olduğu gibi bu yıl da liselerde tüm sınıf kademelerindeki kazanımların ve ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarının, ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağı" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Kemal Bülbül, şu bilgileri paylaştı:

"ÖSYM ile sınavlara yönelik yapılan görüşmelerde, özellikle YKS için hazırlanacak sorularda MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) ile ÖSYM'de görevli alan uzmanlarının birlikte hareket edilebileceği kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda birlikte çalışma programı yapılmış ve hayata geçirilmiştir. YKS'de sorulacak soruların da Bakanlığımız tarafından müfredata uygun olarak hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsayacağı unutulmamalıdır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere onların sınavlara hazırlıklarını destekleyen öğretmen ve ailelerine vereceğimiz en önemli tavsiye, ders kitaplarının ana kaynak olarak kullanılmasının sağlanması olacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber