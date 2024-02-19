Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı

Operasyonda, "nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, kasten yaralama, tehdit" olaylarına karıştığı tespit edilen ve örgüt elebaşı B.Ş'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Başka suçlardan tutuklu bulunan 4 şüpheli hakkında ise dosya kapsamında işlem yapıldı.

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