Gelecek Partisi'nde Mansur Yavaş İstifası

Gelecek Partisi aday çıkarmadığı illerde bazı adaylara destek vereceklerini duyurmuş, bu kapsamda partiden yapılan açıklamada Ankara için de "5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz" denilerek CHP'nin Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın destekleneceği belirtilmişti.

Ancak bu karar parti içinde tamamen kabul görmedi. Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Topaç, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.