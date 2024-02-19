Özgür Özel: Doğru bir Hatay alternatifi üreteceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'de Çalar Saat programında konuştu.

Aday gösterildiği andan itibaren tartışmalara yol açan Lütfü Savaş konusunda konuşan Özel, şunları söyledi:

"Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü ise son anketi yaptık. Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor.

Birazdan Lütfü Savaş'la konuşacağım. Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Biz bunu yapmak için üzerimize düşeni yapacağız. Önümüzde 36 saat var."