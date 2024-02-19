Geçen yıl 18 milyona yakın çeyrek altın üretildi

Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Geçen yıl 18 milyona yakın çeyrek altın üretildi

Çeyrek altın üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adet oldu. Yıl içinde en yüksek üretim 2 milyon 607 bin 750 adetle mayısta gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 11:45, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:40
Yazdır
Geçen yıl 18 milyona yakın çeyrek altın üretildi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2023'te çeyrek altın üretiminde bir önceki seneye göre büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek altın üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, martta 1 milyon 312 bin 110, nisanda 1 milyon 643 bin 950, mayısta 2 milyon 607 bin 750, haziranda 995 bin 520, temmuzda 976 bin 610, ağustosta 1 milyon 517 bin 70, eylülde 1 milyon 66 bin 890, ekimde 1 milyon 180 bin 960, kasımda 1 milyon 205 bin 360, aralıkta ise 836 bin 920 adet olarak gerçekleşti. En yüksek üretim mayısta görülürken, onu şubat ayı takip etti.

Böylece yıl boyu üretilen çeyrek altın miktarı 2022'ye göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adede ulaştı. 2022'de çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olmuştu.

Darphane verilerine göre, 2023'teki çeyrek altın üretimi şöyle:

AYLAR ÇEYREK ALTIN (Adet)

Ocak 2.211.250

Şubat 2.243.580

Mart 1.312.110

Nisan 1.643.950

Mayıs 2.607.750

Haziran 995.520

Temmuz 976.610

Ağustos 1.517.070

Eylül 1.066.890

Ekim 1.180.960

Kasım 1.205.360

Aralık 836.920

Toplam 17.797.970

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber