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Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?

Emekliye bayram ikramiyesine yüzde 50 zam geldi. İkramiyelere yapılacak zam için ilk adım da resmen atıldı. Peki, emekli ikramiyelerinde süreç nasıl ilerleyecek? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatırılacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 12:00, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:50
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Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?

16 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Buna göre emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye alacak. Peki, emeklilerinin ikramiyeleri için süreç nasıl ilerleyecek? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatırılacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Emekli ikramiyelerine zam için yasal düzenleme gerekiyor. AK Parti, bu konuda ilk adımı geçen hafta attı. Emekli ikramiyesi düzenlemesi, sekizinci yargı paketine dahil edildi ve TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Adalet Komisyonu, 20 Şubat Salı günü toplanarak 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak. Kanun teklifi komisyonun ardından Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Düzenlemelere ilişkin görüşmelerin tamamlanması ve kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Dolayısıyla emekliler, Ramazan Bayramı haftası öndesi 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün ilk ikramiyeleri almış olacak.

Diğer ikramiye ödemesinin ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenmesi bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

İlk ikramiye ödemesi öncesi emekli olmaya hak kazanan herkes ikramiye alabilecek. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Emeklilerin yanı sıra yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ve iş görmezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ikramiye alabilecek.

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