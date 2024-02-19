Avukat Feyza Altun'a 'şeriat' soruşturması

Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesaj paylaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlattığı öğrenildi.