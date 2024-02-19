Avukat Feyza Altun'a 'şeriat' soruşturması
Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabında şeriat ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 12:50, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 12:41
Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesaj paylaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlattığı öğrenildi.