Beş hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin kullanabilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde, "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm incelendiğinde,

-Memurlar bu izni yıllık izinde esas alınan süreler çerçevesinde kullanabilecektir. Yıllık izinde sayılan sürelerden kasıt, her ne surette olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerdir. Bu kısım çok önemlidir. Zira memuriyet öncesindeki her sigortalılık süresi kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemektedir. Bu konuda 36. maddede yer alan kurallar esas belirleyici olmaktadır.

-Yıllık izne esas hizmet süresinin beş yıl olması durumunda memur bu izni kullanabilecektir.

-Öte yandan, memurun bu izni kullanabilmesi için kendi isteği olmalı ve idarenin de izni verip vermeme konusunda takdir hakkı bulunmaktadır.

-Bu izin memurun memuriyet hayatı boyunca herhangi bir zamanda kullanılabilecektir.

-Ancak, bu iznin kullanımında iki koşul bulunmaktadır. Bunlar, iznin en fazla iki defa kullanılabileceği ve iznin toplamının bir yılı geçemeyeceğidir. Bu sebeple, memur iki seferde bir yılı aşmayacak şekilde izin kullanmışsa kalan süreyi üçüncü kez kullanamayacaktır. Diğer yandan, tek seferde bir yıllık hakkını kullandığında da bir daha bu izinden faydalanması mümkün değildir.

-OHAL veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci maddede belirtilen yer değiştirme suretiyle atananlardan belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin hakkının kullandırılamayacağı değerlendirilmektedir.