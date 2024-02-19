'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı, dehşet anı kamerada

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, sürücü ve yanındaki şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

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