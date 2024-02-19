2024 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Müdür, öğretmeni taciz etti iddiasında 3 görevden uzaklaştırma
Müdür, öğretmeni taciz etti iddiasında 3 görevden uzaklaştırma
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

2024 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 15:47, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:42
Yazdır
2024 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Şubat 2024 tarihinde saat 15.29'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber