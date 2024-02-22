Üniversite, sözleşmeli personel ilanlarında doğruyu buldu

Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Dolar 31 TL'yi geçti
Dolar 31 TL'yi geçti
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Maliye'den kira çalışması
Maliye'den kira çalışması
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversite, sözleşmeli personel ilanlarında doğruyu buldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanlarında bu defa adrese teslim şartlara yer vermedi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:08
Yazdır
Üniversite, sözleşmeli personel ilanlarında doğruyu buldu

Kuruluşundan bugüne kadar Malatya Turgut Özal Üniversitesini adrese teslim ilanlarıyla gündeme getirmek durumda kalmaktan oldukça üzüntü duyuyorduk.

Defaatle kişiye özel ilanlarını tek tek bu mecrada anlattığımız Malatya Turgut Özal Üniversitenin "bilebildiğimiz kadarıyla ilk kez" herkesin başvurusuna imkan veren genel bir ilan vermesinden dolayı sizlere duyurmak istedik.
Açıkçası, iyi işlerin başlamasının kalıcı olması açısından bir motivasyon sebebi olur ümidindeyiz.

Üniversite tarafından 19 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mühendis, Teknisyen, Tekniker ve Programcı olmak üzere farklı alanlarda toplam 54 kadro ilan edilmiştir.
İlanların tamamı ilgili mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve özellikle büro personeli kadrolarında birçok farklı bölüme de müracaat imkan verilmiştir.

Değişen üniversite yönetimini tebrik ediyor, kamuya girişte adaleti temin etmek amacıyla daim olmasını temenni ediyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber