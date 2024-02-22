Üniversite, sözleşmeli personel ilanlarında doğruyu buldu

Kuruluşundan bugüne kadar Malatya Turgut Özal Üniversitesini adrese teslim ilanlarıyla gündeme getirmek durumda kalmaktan oldukça üzüntü duyuyorduk.

Defaatle kişiye özel ilanlarını tek tek bu mecrada anlattığımız Malatya Turgut Özal Üniversitenin "bilebildiğimiz kadarıyla ilk kez" herkesin başvurusuna imkan veren genel bir ilan vermesinden dolayı sizlere duyurmak istedik.

Açıkçası, iyi işlerin başlamasının kalıcı olması açısından bir motivasyon sebebi olur ümidindeyiz.



Üniversite tarafından 19 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mühendis, Teknisyen, Tekniker ve Programcı olmak üzere farklı alanlarda toplam 54 kadro ilan edilmiştir.

İlanların tamamı ilgili mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve özellikle büro personeli kadrolarında birçok farklı bölüme de müracaat imkan verilmiştir.



Değişen üniversite yönetimini tebrik ediyor, kamuya girişte adaleti temin etmek amacıyla daim olmasını temenni ediyoruz.

