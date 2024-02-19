Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Türkiye'nin en önemli kömür maden ocaklarının bulunduğu Zonguldak'ta, kaçak maden ocağı suçları, yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan iş kazalarının daha iyi soruşturulması için "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu. Büronun, bu alanda Türkiye'de ilk olduğu belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 16:15, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 17:27
Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.
Maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.
Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.