Adalet Bakanlığı promosyon sözleşmesini fesih etmeli!

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2 Ağustos 2022 tarihinde Memurlar.Net'te yayımlanan haberde; Adalet Bakanlığı'nın promosyon sözleşmesinin sona ereceği, yeni promosyon anlaşmasına ilişkin sözleşme yaparken üzerinde durulması gereken hususların bazıları okuyucuların dikkatine sunulmuştu. Haberde, üzerinde özellikle durulan husus ise; promosyon anlaşması yapılırken Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist ortamın göz önünde bulundurulması olmuştu

10 Temmuz 2023 tarihinde Memurlar.Net'te yayımlanan haberde ise "enflasyon" konusuna değinilmişti. Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyon ortamı Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında yapılan promosyon sözleşmesinin güncellenmesini gündeme getirmiş, günün sonunda çalışanların maaşları enflasyon karşısında artış gösterirken, alınan promosyon sabit kalmıştır.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 01.09.2022-31.08.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere imzalanan 3 yıllık Maaş ödeme ve promosyon protokolünün 26 ncı maddesinin 2 nci bendinde; "Protokolün Kurum tarafından süresinin bitiminden önce haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda; Bankanın erken fesih nedeniyle uğramış olduğu zararların tazminini teminen, Kurum fesih tarihinden önce tüm çalışanlarına ödenen promosyon tutarının protokolün kalan süresine tekabül eden kısmını ve bu tutarın protokol başlangıç tarihi ile protokolün fesih edildiği tarih arasındaki döneme ilişkin enflasyon farklarının (yıllık %30 oranını geçmemek kaydıyla) iadesini ihtarname keşidesine ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın BANKA'ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder." hükmü yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı, Vakıfbank ile imzalamış olduğu promosyon sözleşmesini tek taraflı sonlandırsa ve tekrar ihale yapsa, yenilenen ihaleye tekliflerin daha fazla olacağı yadsınamaz. Hal böyle iken, Adalet Bakanlığı çalışanlarının kendilerine peşin olarak ödenen ancak günümüzün ekonomik koşullarında maddi hükmünü azalan promosyon miktarının hakkaniyet esasları gözetilerek ya mevcut banka olan Vakıfbank ile sözleşmenin güncellenerek arttırılması ya da promosyon sözleşmesinin Bakanlık tarafından sonlandırılarak akabinde tekrar ihale açılması uygun olacaktır.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK