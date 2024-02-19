Süper Kupa finali iptal mi edildi?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılması planlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.