Cezaevinden firar eden hükümlü, eşini silahla ağır yaraladı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Erzurum-Pasinler kara yolu üzerinde takside yakaladı. Şüpheli Şafak S. ile taksi şoförü, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kent merkezindeki birçok adreste arama yapan ekipler, şüphelinin Pasinler ilçesinden bir taksiyle kent merkezine geldiği bilgisini aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için kentteki bütün çıkış noktalarında tedbir aldı.

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yanındaki tabancayla ateş ettiği eşini ağır yaralayan Şafak S, daha sonra bölgeden kaçtı.

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