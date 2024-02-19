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3 yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Mersin'de bir kadın, 3 yaşındaki kızına içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çocuk ise anneden alınarak yurda yerleştirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 18:36, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 19:33
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3 yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada bir çocuğa içki içirildiğ anların görüntüsünün yayılması ve komşuların ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Polis, araştırmaları sonucu kadının Ç.M.Ö. olduğunu belirledi. Kadın çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına aldı. 3 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak yurda yerleştirildi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde 3 yaşındaki M.A'nın elindeki bira şişesini ağzına götürmesi dikkat çekti. Farklı bir görüntüde ise içki içilen masada bulunan çocuğun ağlaması üzerine annesinin eliyle ağzını sıkması ve bağırması yer aldı.

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