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DEVA Partisi Ankara İl Başkanı: Meclisteki 15 vekil elini taşın altına koymuyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Ankara İl Başkanı Nutku Akın, "Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir. Geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 19:50, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 19:58
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DEVA Partisi Ankara İl Başkanı: Meclisteki 15 vekil elini taşın altına koymuyor

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında 19 Eylül 2023'ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü dile getirdi. Son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını belirten Akın, istifasını açıkladı. Partinin seçmen nezdindeki popülerliğinin düştüğünü, seçimlerde başarısız olma riskinin arttığını söyleyen Akın, Genel Başkan Ali Babacan'ın süreci sağduyuyla yönetemediğini ve genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisinde kaldığını savundu.

"Geleceğe dair umudumuz kalmamıştır"

Akın, belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde kendisiyle istişare edilmediğini söyleyerek, "Keçiören Belediye Başkan adayı Hamza Aydoğdu'nun adli süreçleri devam ederken aday gösterilmesinin doğru olmadığını savundum. Genel merkezin sindirme politikasına maruz kalmış bir il başkanıyım. Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir. Geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım. Ankara'mıza ve ülkemize hizmet etme kararlılığımı korumakla birlikte, daha verimli olabileceğime inandığım başka alanlarda daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Babacan'ın iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman eleştirdiğini söyleyen Akın, "Siz daha fazlasını yapıyorsunuz. Parti içerisinde demokrasiyi işletmiyorsunuz" şeklinde konuştu.

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