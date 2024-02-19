YÖK'ten doktorası biten öğretim elemanı hakkında önemli karar
Yükseköğretim Kurulu, doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin tez danışmanlığı görevi yürütmesini uygun görmedi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 20:25, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 20:31
Bilindiği üzere, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan düzenleme
ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca kısmi zamanlı görevlendirilen
nitelikli araştırmacıların lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı görevi yapabilmesine
imkan verilmişti.
Bunun üzerine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından doktora derecesine
sahip öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda
tez danışmanı olarak atanıp atanamayacaklarına dair görüş talep edilmiştir.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından değerlendirmede, ilgili kişilerin lisansüstü programlarda tez danışmanı olarak atanmalarının uygun olmadığına karar verilmiştir.