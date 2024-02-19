YÖK'ten doktorası biten öğretim elemanı hakkında önemli karar

Bilindiği üzere, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca kısmi zamanlı görevlendirilen nitelikli araştırmacıların lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı görevi yapabilmesine imkan verilmişti.



Bunun üzerine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından doktora derecesine sahip öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda tez danışmanı olarak atanıp atanamayacaklarına dair görüş talep edilmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından değerlendirmede, ilgili kişilerin lisansüstü programlarda tez danışmanı olarak atanmalarının uygun olmadığına karar verilmiştir.

