FETÖ'cü Cevheri Güven'in köstebeği siber zırh kullanmış

FETÖ'nün sosyal medyadan sorumlu yöneticisi Cevheri Güven'in, darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları aklama, FETÖ ile mücadele edenleri ise hedef göstermeye yönelik sosyal medyadan yayınladığı tahrip edilmiş resmi evrakları sızdırdığı belirlenen Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin teknik biriminde görevli polis memuru Serkan Dinçer hakkında yeni detaylara ulaşıldı.

DİJİTAL MATERYALLERİ SİBER POLİS İNCELEDİ



Sosyal medya üzerinden özellikle kamu kurumlarını, kurumlarda görev alan siyasetçi ve bürokratları, yıpratmayla birlikte kamu düzenine duyulan güven algısının zedelenmesine yönelik algı ve manipülasyon içerikli yayınlar yapan FETÖ üyesi firari Cevheri Güven ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Ankara Emniyetinde görevli polis memuru Serkan Dinçer, "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı. Dinçer'in 2013'te Trabzon Emniyeti'nde çalışırken, İstihbarat Daire Başkanlığı'na tayini çıktığı, burada İstihbarat Daire'de Siber kısmında görev aldığı, geçen yıl ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine tayin edildiği belirlenmişti. Dinçer'in evinde ve iş yerindeki yapılan dijital materyallerine el konulurken, sorgusunda el konulan 3 telefonun ve tabletinin şifrelerini de vermemişti. Dinçer'in Güven'e bilgi aktarmasıyla ilgili yapılan incelemelerde sona geldi.

TELEFON HAFIZASININ BİR BÖLÜMÜ ŞİFRELİ ÇIKTI



Siber polisi ve bilirkişi raporlarında köstebek polis memurunun telefonları incelendi. Telefondan çıkan detaylara ise SABAH ulaştı. Dinçer'in sosyal medyada hesaplar açarak muhalif görünümlü paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, zanlının "zahir Çamlıca@zahir23c" isimli X hesabından Cevheri Güven ile benzer paylaşımlar yaptığı, aynı hesaptan Cevheri Güven'e ait X hesabının etiketlediği ve yayınların tekrar dolaşıma sokularak etkileşim sayısının arttırılmaya çalışıldığı görüldü. Serkan Dinçer'in, cep telefonunun hafızasının iki alana bölündüğü, ilk alanın şifresiz, ikinci kısmın özel şifreli olduğu, ilk bakışta içerik hakkında bilgi edilememesi için kullanıcı tarafından önlemler alındığı, maskeleme yapıldığı belirlendi.

ÇİFT KATMANLI ŞİFRELEME SİSTEMİNE SAHİP E-POSTA ADRESLERİ KULLANMIŞ



Birçok eposta üzerinden hesap açan polis memurunun, farklı isimlerle İnstagram ve X hesapları açtığı, mesajlaşma uygulamaları ile FETÖ üyesi Cevheri Güven'in yayınlandığı videoların linklerinin paylaşarak etki alanını artırmaya çalıştığı, özellikle FETÖ tarafından gizlilik için kullanılan Proton Mail programını kullanıldığı belirlendi. Ayrıca telefon üzerinden belirli bir isim üzerine olmayan, sahte isimlerle açılmış, çoğunlukla Proton yada Tutanota gibi çift katmanlı şifreleme sistemine sahip eposta adreslerine farklı içeriklere sahip birçok iddia da telefon içinden çıktı. Serkan Dinçer'in eposta ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik ithamları, FETÖ üyesi firari Cevheri Güven'e göndererek video yayınlarının kaynağını oluşturduğu, halen aktif bazı emniyet personellerinin, mesnetsiz iddia ve ithamlarla görevden alınmasını sağlamaya yönelik, isimsiz imzasız e-postaları, devletin yetkili makamlarına göndererek algı operasyonları yürüttüğü de yapılan incelemelerde çıktı.

GİZLEDİĞİ İNİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



Çektiği kara propaganda videoları sayesinde elde ettiği gelirlerle Almanya'da lüks hayat yaşayan Cevheri Güven, örgüte tam bağlı olarak nitelendirilen 5'5'lik örgüt üyeleri arasında yer alıyor. Güven, aynı zamanda FETÖ'nün eski Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de manevi oğlu olarak biliniyor. ByLock kullanıcısı olan ve örgütte 'Bahadır' kod adını kullanan Erzurumlu Cevheri Güven, örgüt elebaşından alınan talimat gereği 17-25 Aralık'tan sonra parasını Bank Asya'ya yatıran örgüt yöneticilerinden. Güven'in FETÖ'nün Emniyet Mahrem üst yöneticisi Ziya Demirel'le 4 kez telefon görüşme kaydı bulunuyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce 'tankın eli kulağında' paylaşımı yapan, Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasının planlayıcıları arasında yer alan Güven, devlet aleyhine yayınlar yaparak, Youtube kanalından asılsız haberlerle belirli kamu çalışanlarını karalamaya çalışıyor. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek önemli gazetecilik başarılarından birine daha imza atarak firari Cevheri Güven'in kara propaganda yuvası haline getirdiği Almanya'daki adresinde bulup görüntülemişti. Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde, ailesiyle birlikte lüks içinde yaşadığı dubleks daireden çıkan Güven objektiflere takılmıştı.