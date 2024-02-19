CHP, İstanbul'da iki ilçede belediye başkan adaylarını değiştirdi
CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 20:40, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 21:55
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.