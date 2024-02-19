Erzincan'daki toprak kaymasında arama çalışmaları durduruldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleri heyelan riski nedeniyle durduruldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 21:32, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 21:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine ara verdiklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "Heyelan riski yoğunlaştı. Risk nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk" dedi.