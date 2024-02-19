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Arkadaşının kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde, sokakta bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 22:09, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 22:26
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Arkadaşının kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Tabakhane Mahallesi Emir Efendi Caddesi'nde, berber Güven A. (31), tartıştığı eşinin arkadaşı Eda Yiğit'i (27) bıçakla ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Yiğit, hayatını kaybetti.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Güven A'nın, eşiyle ayrı yaşamalarından sorumlu olduğu iddiasıyla Eda Yiğit'i bıçakladığı ileri sürüldü.

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