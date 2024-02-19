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Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Haftaya lider giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 22:21, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 22:28
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Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.

Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

- Sonuçlar

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2

Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3

Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2

Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3

RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0

- Puan durumu

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY26223155144169
2.FENERBAHÇE26214168214767
3.TRABZONSPOR 2613494233943
4.BEŞİKTAŞ 2613493731643
5.KASIMPAŞA 2611694748-139
6.ÇAYKUR RİZESPOR26106102837-936
7.BITEXEN ANTALYASPOR2681173129235
8.EMS YAPI SİVASSPOR2681083036-634
9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ2696113333033
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2671183935432
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR269893236-432
12.YILPORT SAMSUNSPOR2686123036-630
13.MKE ANKARAGÜCÜ2661193032-229
14.ATAKAŞ HATAYSPOR2661193235-329
15.CORENDON ALANYASPOR2661193139-829
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2677123130128
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2677123138-728
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2668123151-2026
19.TÜMOSAN KONYASPOR26510112439-1525
20.İSTANBULSPOR 2636172049-2912

- 27. hafta programı

23 Şubat Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

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