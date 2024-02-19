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YSK Başkanı Yener: Malatya yerel seçimler için hazırlıklar tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Malatya'daki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 23:29, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 23:44
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YSK Başkanı Yener: Malatya yerel seçimler için hazırlıklar tamamlandı

Yener, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile makamında görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili deprem bölgesinde incelemede bulunduklarını anımsattı.

Malatya'da incelemede bulunduklarını ve hafta içerisinde de Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurul üyelerince inceleme yapılacağını ifade eden Yener, şunları kaydetti:

"Bir sonraki haftalarda ise Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır'da da incelemelerde bulanacağız. Malatya'daki incelemelerimizde Vali'mizin ve Başsavcı'mızın, Komisyon Başkanı'mızın, İl Seçim Kurulu Başkanı'mızın, değerleri seçim hakimlerimizin ve personelinin eş güdüm içerisinde birlikte çalıştıklarını görmekten son derece mutluyuz. Malatya'daki seçim hazırlıklarının büyük ölçüde tamam olduğunu görmek bizleri son derece memnun etmiştir. Gelinen son durumu da Sayın Vali'mizle değerlendirdik, kendileri konteyner ve diğer hususlarda tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Malatya ilimizin yaralarını sarmak üzere olduğunu gördük. Seçim konusunda tüm hazırlıkların yapıldığını, büyük ölçüde hazır olduğunu gördük. Seçmen listelerinin kesinleşmesi tamamlandı, konteynerlerin kurulacağı yerler olarak da İl Seçim Kurulumuz gerekli çalışmaları yapıyor."

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