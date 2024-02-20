CHP'nin Hatay kararı belli oldu
CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 07:16, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 07:21
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili son değerlendirmelerin yapıldığı ve Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir."