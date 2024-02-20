CHP'nin Hatay kararı belli oldu

"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir."

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili son değerlendirmelerin yapıldığı ve Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği belirtildi.

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