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İzmir merkezli 3 ildeki 'Daltonlar' operasyonu: 14 tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde, liderliğini kırmızı bülten ile aranan "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes 41" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Ayrıca, operasyon kapsamında, suç örgütlerine silah temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden de 1'i tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 07:32, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 09:33
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma yürüttü.

Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in liderliğini yürüttüğü Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyon için hazırlık yapıldı.

Suç örgütü mensuplarının İzmir'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili örgüte maddi destek sağlayan, aynı zamanda eyleme katılarak örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Kütahya'da toplam 11 ev, 1 iş yeri ve 2 araca eş zamanlı Kafes 41 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Operasyonun 2'nci dalgasında ise 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Söz konusu örgüt ile mafya tipi yapılanmalara silah sağlayan şüphelilere yönelik İzmir, Dikili, Torbalı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yine, dün düzenlenen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı. Her 3 operasyonda gözaltına alınan toplam 20 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 kartuş, 15,68 gram esrar ve 59 uyuşturucu hap ele geçirildi.

TOPLAM 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kafes 41 operasyonu kapsamında, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan toplam 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 'Daltonlar' suç örgütünde faaliyet gösterdiği belirtilen 13 kişi tutuklandı.

Ayrıca, operasyon kapsamında suç örgütlerine silah temin etme suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin de tutuklandığı belirtildi. 'Kafes 41' operasyonu kapsamında, toplamda 14 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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