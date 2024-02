Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gitme süreci, uzaydaki çalışmalar ve Dünya'ya dönüşle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Uzaya yolculuğun ertelenmesi süreci

Ekstra bir stres barındıran bir duygu içine girmedik. Son dakika ertelemesi işin doğası. Herhangi bir yolculuğa çıkarken dahi son dakika teknik ertelenmesi gibi normalleştirilmesi gerekiyor. Planladığımız tüm adımların yerine getirilmiş olması nedeniyle son derece mutluyuz.

👨🏻🚀Hangi eğitimleri aldı?

👨🏻🚀Uzayda günleri nasıl geçti?

👨🏻🚀Dünyada ilk yürüyüşü nasıldı?



İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, TRT Haber özel röportajında soruları yanıtlıyor. https://t.co/Cje9ahbUMT TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2024

Moral, motivasyonumuz yüksek seviyedeydi. Son kolun içerisinden Dragon kapsülünün içine girerken farklı bir duygu ve heyecan içine girmedim. Heyecan asıl şimdi başlıyor.

Tuz Gölü'ndeki bitki de uzaydaydı

Uzay ekosistemi giderek büyüyor, 1,6 trilyon dolara ulaştı. Bilim dünyası uzay ortamına katkıda bulunacak bitkilerin arayışı içerisinde. Yer çekimsiz ortamın şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığına bakıldı. Beklentilere cevap verdi, bilim adamları çalışmaya başladı.

Uzayda ne yenir ne içilir?

Suyu arındırılmış dana, tavuk, armut gibi pek çok yemek var. Tüketime hazır olan, emniyet şartlarında direkt yenebilir gıdalar var.

Uzayda nasıl uyunur?

Bize tahsis edilen alanlar vardı. Uyku tulumunu 4 noktaya gererek kendimi sabitledim. Duvara sabit olanları tutulma noktalarına sabitleyerek, uyku tulumunun içerisine girerek bir konaklama gerçekleştirdim. Uyku tulumunun görevi hava çıkışlarından kaynaklı bir modülden öbür modüle geçmenizi engellemek, yani sabitlemek.

İlk Türk astronot: Alper Gezeravcı

Seçilmek duyguların taştığı bir nokta, o anın gururunu yaşadım.

Uzay için ne eğitimler alındı?

Yer çekimsiz ortamın gereklerini barındıran eğitimlere tabi tutulduk.

Uzaydan önce aileleriyle son görüşme

Hazırlığımızı yaptığımızı söyledim, helalliklerini istedim. Fırlatmada eşlik eden insanları düşününce insanın gözleri yaşarıyor.

Kalemle oynama görüntüleri

2 dakika 52 saniyede 100 kilometre sınırını aştık. Uzay sınırı eşiğini geçince yer çekimsiz ortamı test etmek istedim. İstasyona yaklaşıldığında yoğun bir süreçle meşguldük.

Uzayda günler nasıl geçti?

Her dakikası planlı, yoğun bir süreçti. Verdiğimiz her emeğin karşılığını orada almak üzere bulunduk. Her günü simüle ederek prova etmiştik. Farklı duygusal iniş çıkışlara yer yoktu. Yoğun olarak deneylerimizdi. Fiziksel olarak herhangi bir salınımla karşılaşmadım. Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra 1 saat içinde deneylere başladım. Boşa geçireceğimiz bir saat yoktu.

Dünya'ya dönüş nasıldı?

Dışarıyla göz temasında alev kütlesini gördüğümüz bir an oldu. İletişim kesilmedi, koltuğumuz sabitti vehayat destek sistemlerine bağlıydık. Bütün akışı çalışmış haldeydik.

Dünya'da ilk yürüyüş nasıldı?

Kapsülden kendim inmek istedim, şaşırdılar. İyi olduğunuzu ifade etseniz de eşlik etme yükümlülükleri var.

Gezeravcı Dünya'yı nasıl gördü?

Rutinde alışık olduğumuz karelerden farklı, her açıdan fotoğrafladım. İnsanların meraklarını gidermeye yönelik fotoğraf almaya çalıştım.

"Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık"

Cumhurbaşkanı'na, emanetimizin sahibine iade ettik. Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık. Bu bir başlangıçtı, gençlerimizin geleceği parlak olsun.