Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı
Bakan Özhaseki: Birkaç ay içerisinde 75 bin konut teslim edilmiş olacak
Bakan Özhaseki: Birkaç ay içerisinde 75 bin konut teslim edilmiş olacak
İliç'teki toprak kaymasında arama çalışmaları durduruldu
İliç'teki toprak kaymasında arama çalışmaları durduruldu
FETÖ'cü Cevheri Güven'in köstebeği siber zırh kullanmış
FETÖ'cü Cevheri Güven'in köstebeği siber zırh kullanmış
MEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı
MEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı
Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Ana sayfaHaberler Yaşam

Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık

Alper Gezeravcı "Cumhurbaşkanı'na, emanetimizin sahibine iade ettik. Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık. Bu bir başlangıçtı, gençlerimizin geleceği parlak olsun" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 08:42, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 08:57
Yazdır
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gitme süreci, uzaydaki çalışmalar ve Dünya'ya dönüşle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Uzaya yolculuğun ertelenmesi süreci

Ekstra bir stres barındıran bir duygu içine girmedik. Son dakika ertelemesi işin doğası. Herhangi bir yolculuğa çıkarken dahi son dakika teknik ertelenmesi gibi normalleştirilmesi gerekiyor. Planladığımız tüm adımların yerine getirilmiş olması nedeniyle son derece mutluyuz.

Moral, motivasyonumuz yüksek seviyedeydi. Son kolun içerisinden Dragon kapsülünün içine girerken farklı bir duygu ve heyecan içine girmedim. Heyecan asıl şimdi başlıyor.

Tuz Gölü'ndeki bitki de uzaydaydı

Uzay ekosistemi giderek büyüyor, 1,6 trilyon dolara ulaştı. Bilim dünyası uzay ortamına katkıda bulunacak bitkilerin arayışı içerisinde. Yer çekimsiz ortamın şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığına bakıldı. Beklentilere cevap verdi, bilim adamları çalışmaya başladı.

Uzayda ne yenir ne içilir?

Suyu arındırılmış dana, tavuk, armut gibi pek çok yemek var. Tüketime hazır olan, emniyet şartlarında direkt yenebilir gıdalar var.

Uzayda nasıl uyunur?

Bize tahsis edilen alanlar vardı. Uyku tulumunu 4 noktaya gererek kendimi sabitledim. Duvara sabit olanları tutulma noktalarına sabitleyerek, uyku tulumunun içerisine girerek bir konaklama gerçekleştirdim. Uyku tulumunun görevi hava çıkışlarından kaynaklı bir modülden öbür modüle geçmenizi engellemek, yani sabitlemek.

İlk Türk astronot: Alper Gezeravcı

Seçilmek duyguların taştığı bir nokta, o anın gururunu yaşadım.

Uzay için ne eğitimler alındı?

Yer çekimsiz ortamın gereklerini barındıran eğitimlere tabi tutulduk.

Uzaydan önce aileleriyle son görüşme

Hazırlığımızı yaptığımızı söyledim, helalliklerini istedim. Fırlatmada eşlik eden insanları düşününce insanın gözleri yaşarıyor.

Kalemle oynama görüntüleri

2 dakika 52 saniyede 100 kilometre sınırını aştık. Uzay sınırı eşiğini geçince yer çekimsiz ortamı test etmek istedim. İstasyona yaklaşıldığında yoğun bir süreçle meşguldük.

Uzayda günler nasıl geçti?

Her dakikası planlı, yoğun bir süreçti. Verdiğimiz her emeğin karşılığını orada almak üzere bulunduk. Her günü simüle ederek prova etmiştik. Farklı duygusal iniş çıkışlara yer yoktu. Yoğun olarak deneylerimizdi. Fiziksel olarak herhangi bir salınımla karşılaşmadım. Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra 1 saat içinde deneylere başladım. Boşa geçireceğimiz bir saat yoktu.

Dünya'ya dönüş nasıldı?

Dışarıyla göz temasında alev kütlesini gördüğümüz bir an oldu. İletişim kesilmedi, koltuğumuz sabitti vehayat destek sistemlerine bağlıydık. Bütün akışı çalışmış haldeydik.

Dünya'da ilk yürüyüş nasıldı?

Kapsülden kendim inmek istedim, şaşırdılar. İyi olduğunuzu ifade etseniz de eşlik etme yükümlülükleri var.

Gezeravcı Dünya'yı nasıl gördü?

Rutinde alışık olduğumuz karelerden farklı, her açıdan fotoğrafladım. İnsanların meraklarını gidermeye yönelik fotoğraf almaya çalıştım.

"Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık"

Cumhurbaşkanı'na, emanetimizin sahibine iade ettik. Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık. Bu bir başlangıçtı, gençlerimizin geleceği parlak olsun.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber