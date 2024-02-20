Üniversite'ye işçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çeşitli branşlarda sürekli istihdam edilmek üzere işçi alımı için kura çekimi yapıldı. Kurada aynı ismin iki kez çekilmesi gündem oldu.

KURADAN AYNI İSİM İKİ KERE ÇIKTI

Üniversiteye yapılacak işçi alımı kura çekimi ile belirlenirken, kura çekimi üniversitenin resmi YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Kurayı çeken kişi, kurada işçi adaylarından birinin adını iki kez çekti.

Aynı isim üst üste çekilince görevlinin, durumu kurtarmaya çalışarak "Okudum mu ben?" dediği ve kura çekimine devam ettiği görüldü.

Kuranın iptal edilip edilmediği henüz öğrenilemezken, üniversite yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İsmi iki kez çekilen adayın, buna rağmen asil ve yedek listeye giremediği için elendiği öğrenildi.