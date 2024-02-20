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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kazanarak 9.306,73 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 13:16, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 13:17
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,31 puan artışla 9.306,73 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 54 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,05 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 1,65 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu ifade ederek, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 seviyesinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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