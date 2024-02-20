Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı

Operasyonlarda, 710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ile 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 974 silahın ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, 1131 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde "Mercek-12" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net