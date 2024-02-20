Ayhan Bilgen resmi başvurusunu yaptı: Bağımsız aday

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, memleketi Kars'tan bağımsız belediye başkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

25, 26, 27. Dönem Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı olan Bilgen'in adaylığını, SES Partisi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamada "Kars'ta yarım bırakılan çalışmaları birlikte devam ettirmek üzere Genel Başkanımız Ayhan Bilgen ile bu yolu onur ve gurur ile yürüyeceğiz. Kendisine ve Kars halkına hayırlı olsun diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Bilgen, kayyum atanmadan önce Kars Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.