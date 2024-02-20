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Et fiyatlarına zam

Et fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta zamlanan kuzu karkas etine bu hafta da zam geldi. Son 1 haftada kilosu 40 lira artan kuzu karkas etinin kilosu 460 liraya kadar çıktı. Fiyat artışları sonrası satışlar yüzde 30 düştü.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 13:56, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 13:58
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Et fiyatlarına zam

Son dönemde akaryakıttan gıdaya birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Vatandaş özellikle çarşı pazar fiyatlarından dert yanarken, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı cep yakıyor. Gıdada son zam ise et fiyatlarına geldi.

KUZU KARKASA BİRZAM DAHA

Geçtiğimiz hafta zamlanan kuzu karkas etinin fiyatı neredeyse her hafta artmaya başladı. Geçen hafta kilogram fiyatı 410 liraya çıkan kuzu karkasın kilosu 40-50 lira zamla 460 liraya çıktı.

SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, sektör temsilcileri yılbaşından bu yana gelen zamlar sonrası satışların yüzde 30 düştüğünü söyledi. Her yıl şubat ayında artan süt kuzusunun arttığını belirten temsilciler, önümüzdeki hafta kuzu karkas etin fiyatında düşüş beklediklerini aktardılar.

ÜRETİCİLER MALİYETLERDEN ŞİKAYETÇİ

Türkiye Kasaplar Federasyonu eski başkanı Fazlı Yalçındağ, küçükbaş hayvancılık yapanların fiyat artışlarını maliyetlere bağladığını söyledi. Üreticilerin 30 bin liradan aşağı çoban bulamadıklarını söylediğini belirten Yalçındağ, "Üreticiler, sattıkları kuzuyla çobanın parasını karşılayamadıklarını belirtiyorlar. Üretici verdiğim arpanın parasını karşılayamıyorum diyor. Kimseye bir şey söyleyecek durumumuz yok. Memleketin genel anlamda bir yüksek enflasyonu var. Yine TÜİK verilerine göre hayvan sayısında da bir azalma var. Bunun nedenlerini sorgulamak lazım" dedi.

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