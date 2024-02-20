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Ağaç budarken merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

Çorum'da evinin önündeki ağacı budadığı sırada merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 16:48, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 16:49
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Ağaç budarken merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yüce (86), Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'taki evinin bahçesinde ağaç budadığı esnada çıktığı merdivenden düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yüce'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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