Memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izinden düşülmeli mi?

Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
YKS başvuruları için son gün yarın
YKS başvuruları için son gün yarın
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Kamuda temiz enerji dönemi
Kamuda temiz enerji dönemi
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izinden düşülmeli mi?

657 sayılı Kanun ve ilgili kurumların görüş yazıları dikkate alındığında, memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izin süresinden düşülemeyeceği açıktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:21
Yazdır
Memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izinden düşülmeli mi?

657 sayılı Kanunun 102'nci maddesine göre; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesine göre; yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinde mazeret izinlerine yer verilmiştir. Bu maddenin (C) fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

657 sayılı Kanunun 105'inci maddesinde hastalık ve refakat iznine yer verilmiştir.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu bir görüş yazısında (Tarih: 06.12.2010, Bülten Sayısı: 32, Sayfa No: 107); sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene ve tedavi için giden personelin hastaneye gidiş-dönüş sürelerinin ilgilinin yıllık izninden düşülmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Diğer bir görüş yazısında (Tarih: 11.02.2013, Sayı: 1117); Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması gerektiği, ancak bu iznin suiistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği mütalaa edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü vermiş olduğu bir görüş yazısında (Tarih: 31.01.2024, Sayısı: 8637388, Konusu: Muayene için hastaneye gidilen günlerde verilen idari izinlerin yıllık izinden düşülmeyeceği); gün içinde çeşitli sebeplerle personele verilen saatlik izinlerin yıllık veya mazeret izinlerinden düşülmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir denilmiştir.

Sonuç olarak; memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izninden düşülemez.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber