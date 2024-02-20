Bakan Özhaseki: Deprem değil, kötü bina öldürür

8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
Yerel seçim aday listelerinin sunulması için verilen süre doldu
Yerel seçim aday listelerinin sunulması için verilen süre doldu
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
EPDK'dan akaryakıt adımı
EPDK'dan akaryakıt adımı
Et fiyatlarına zam
Et fiyatlarına zam
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
Trafiğe ocakta 213 bin 493 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ocakta 213 bin 493 aracın kaydı yapıldı
Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Özhaseki: Deprem değil, kötü bina öldürür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu evleri sağlam yapıp içinde oturmalıyız. Emin olun deprem değil, kötü binalar öldürüyor. Japonya'da da deprem oluyor ancak kimse ölmüyorsa burada binlerce kişi ölüyorsa kafamızı kullanmamız lazım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 17:57, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 18:01
Yazdır
Bakan Özhaseki: Deprem değil, kötü bina öldürür

Bakan Özhaseki, Adana'da AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayının seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

"Bizim mücadelemiz teröristlerle, ülkeyi bölmek isteyenler ve katillerle"

Burada konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin birçok örgüt ile mücadele ettiğini söyledi. Özhaseki, "Allah hiçbirimizi hizmetten geri koymasın. Bugün sabah burada depremde evleri yıkılan kardeşlerimizin kura törenini gerçekleştirdik. İnşallah kardeşlerimiz huzurla evlerinde oturacaklar. İnşaatların başındayız, onları evine oturtacağız. Vatandaşlarımız haklarını bize helal edene kadar buradan gitmeyeceğiz. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Burada birçok kavim ve medeniyet kurulmuş. Zor bir coğrafya olduğunu biliyoruz. Etrafımız ateş çemberi gibi ve her bir ülkede savaş var. Allah'a şükür bizler ülkemizde huzur içinde yaşıyoruz. Problemleri biliyoruz ve çözecek irademiz var. Allah'ın izniyle bu problemleri yine biz çözeriz. 2 tane zorluğumuz var ve ikisi de yerin altında. Fitne odakları bitmek bilmiyor. PKK gibi lanet bir örgüt, FETÖ gibi başka örgütler vardı. Dolu örgüt vardı ama bunların hepsi dışarıdan aynı ülkeden destekli. Bu dışarıdan ülkeler bunları yönetiyor ve ülkemizi bölmek istiyorlar. Bize tarihimizden dolayı karşılar. Bizi masanın başında masaya elini koymasın istiyorlar. Ülkemiz büyümesin istiyorlar. Bizim mücadelemiz teröristlerle, ülkeyi bölmek isteyenler ve katillerle. Siz her seçimde reise destek vermezseniz biz ne yapabiliriz. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesinde 110 binden fazla insanla çalışıyoruz"

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu bir kez daha hatırlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yer altında biriken enerji belirli yerlerden dışarı vurmaya devam ediyor. Fay hatlarının nereden geçtiği belli. Son depremde 18 il etkilendi. 14 milyon insanımız zarar gördü, 850 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Maddi hasarı 100 milyar doların üzerinde. 390 bin hak sahibi vardı 307 bininin inşaatına başladık. Bundan sonra her ay 15-20 bin konut teslim edeceğiz. O büyük felaketten dayanışma içerisinde çıktık. Gece gündüz deprem bölgesinde uğraştık ve şuanda ayağa kaldırıyoruz. Deprem bölgesinde 110 binden fazla insanla çalışıyoruz. İnşallah bir kaç yıl sonra o deprem bölgelerinde hayatın normalleştiğini göreceksiniz" dedi.

"Kimse rantsal dönüşüm peşinde değil"

Kentsel dönüşümün öneminden bahseden Bakan Özhaseki, daha sonra şunları söyledi:

"Deprem meselesini eskiden insanlar düşürmeden yapmış olabilirler. Şimdi bize düşen bir iş var. Artık biz konutlarımızı dönüştürmek zorundayız. Eğer bunu yaparsak geleceğe hazırlanmış oluruz. Deprem olursa dizimize vurup ağlamak akıl karı değil. Belediye başkanı arkadaşlarımızın birinci işi depreme dayanıksız konutları tespit etmek ve bakanlığa gelip o konutları dönüştürelim demeli. Muhalefet çıktı rantsal değil, kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Kimse rantsal dönüşüm peşinde değil. Siz kentsel dönüşümün peşine düşün. Belediyelerinize söyleyin kentsel dönüşüm için eşinden geleni yapsınlar diyorum ama yok yapmıyorlar."

"O binaların hiçbiri ayakta değil"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2017 yılında Antakya'ya giderek vatandaşları kentsel dönüşüm için ikna etmeye çalıştığını ancak ikna edemediğini belirterek, "Bir önceki bakanlık döneminde Antakya'dan bizi davet ettiler. Gittim alanda buz gibi hava var. Örgütler ellerinde sloganlarla her türlü hakareti yaptılar. Kentsel dönüşüm istemiyoruz dediler. Ama bir sakin olun dedim. Rızasız lokma haram, yapmayacağım dedim. Sonra o gün fay hatlarının oradan geçtiğini anlattım. Yakında burada bir deprem olacak evleriniz yıkılacak ve sevdikleriniz hep gidecek dedim. Belediye başkanı yanlış yapmışsa düzelteceğim dedim. Burada kentsel dönüşüm yapalım diye yalvardım. Sonrada oturdum büroya onları saatlerce dinledim ama örgütler galip geldi. Bana kentsel dönüşüm yaptırmadılar. Depremden sonra Antakya Emek Mahallesi'ne gittim ve bir tek bina ayakta değil. Maalesef o kardeşlerimiz hep hayatını kaybetti" dedi.

"Deprem değil, kötü bina öldürür"

'Deprem değil, kötü bina öldürür' diyen Bakan Özhaseki, belediyelere çok iş düştüğünü aktararak, "Bu evleri sağlam yapıp içinde oturmalıyız. Emin olun deprem değil, kötü binalar öldürüyor. Japonya'da deprem oluyor ancak kimse ölmüyorsa burada binlerce kişi ölüyorsa kafamızı kullanmamız lazım. Burada inşallah Fatih bey ve Erdal bey kentsel dönüşümü hazırlayıp getirdiklerinde elimden geleni yapacağım söz veriyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Özhaseki vatandaşlardan gelen talep üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla aradı ancak Erdoğan bir programda olduğu için telefona cevap veremedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber