Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduktan sonra kaybolan kadın 7 gündür aranıyor

8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
Yerel seçim aday listelerinin sunulması için verilen süre doldu
Yerel seçim aday listelerinin sunulması için verilen süre doldu
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
EPDK'dan akaryakıt adımı
EPDK'dan akaryakıt adımı
Et fiyatlarına zam
Et fiyatlarına zam
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
Trafiğe ocakta 213 bin 493 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ocakta 213 bin 493 aracın kaydı yapıldı
Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduktan sonra kaybolan kadın 7 gündür aranıyor

Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine, 13 Şubat'ta "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" ihbar ettikten sonra kaybolan kadını arama çalışması 7. gününde devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 18:34, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 18:35
Yazdır
Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduktan sonra kaybolan kadın 7 gündür aranıyor

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Nehri'nde AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 47 personel, 11 araç, 4 bot ve dronla çalışma yürütüyor.

Olayın detaylı incelenmesi ve kaybolan Leyla D'nin (56) bulunması için koordineli şekilde çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerini her türlü güvenlik önlemini alarak yapıyor.

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D'nin, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep ettikten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine ekipler geniş çaplı arama başlatmıştı.

Telefonunun son olarak sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. Gözaltına alınan kadının eşi Siracettin D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber