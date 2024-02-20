DEM Parti: İBB Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık

Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.