DEM Parti: İBB Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurunun zamanında yapıldığı bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 19:10, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 19:35
Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.