AnadoluJet'ten avantajlı bilet kampanyası

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 130 bin koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 27 Şubat-27 Mart'taki yurt içi seyahatlerinde her şey dahil tek yön 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı bulacak.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilir.